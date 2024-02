CORTINA - Due vittorie e un secondo posto in tre gare: è straordinario il bottino messo in forziere da René De Silvestro, nella tappa ampezzana della Coppa del mondo di sci alpino paralimpico. Ieri l'atleta delle Fiamme oro della Polizia ha vinto la seconda gara di slalom speciale, sul pendio delle Pales de Rumerlo; un trionfo che va a sommarsi al secondo posto di giovedì, nella stessa disciplina. Ieri non ha avuto rivali: ha fatto il miglior tempo nella prima manche, ma con un vantaggio di soli 11/100, che ha incrementato nella seconda discesa, per chiudere con 46/100 sull'eterno rivale, il norvegese Jesper Pedersen, con 1"20 sull'olandese Niels De Langhen e 1"32 sull'altro olandese Jeroen Kampschreur, uno degli avversari diretti nella classifica generale di Coppa del mondo.

LA SODDISFAZIONE

«Davvero una giornata fantastica commenta René al traguardo - dopo la prima manche ero davanti, con poco distacco, che andava comunque già molto bene. Nella seconda discesa ho cercato solamente di spingere e ce l'ho fatta. Fisicamente sto molto meglio di giovedì, quando la tosse mi aveva penalizzato; sento ancora un po' il fiato, che fa fatica, ma tutto sommato va molto bene». Se si fosse a scuola, con un voto complessivo, per questa settimana, René non ha dubbi: «Sarebbe un dieci soltanto per il supergigante». Riconosce quindi di essere ormai un atleta polivalente, capace di vincere sia nella velocità, sia nelle gare più tecniche, fra i pali stretti: «Non mi aspettavo di vincere in superG; le mie discipline sono il gigante e lo slalom, però sto imparando a ingranare anche lì. Basta un po' di coraggio in più e viene bene anche quello. In quanto alla discesa libera, quella non si fa, ancora no». René ha gareggiato sulla "sua" pista Olympia delle Tofane, che conosce a fondo, da anni, e questo è stato certamente un vantaggio.

ALL'ORIZZONTE

Anche tutte le altre squadre nazionali sono venute però a Cortina, proprio per visionare il tracciato, per studiarlo, visto che fra due anni assegnerà le medaglie alle Paralimpiadi: «È importante, in vista del 2026: tutti vogliono vederla e provarla. Fanno bene. Poi vedono anche l'organizzazione di queste gare, che è perfetta. Io vado molto fiero di questo; sono cose che mi piacciono». Infine un ringraziamento, conscio che correre sulla pista di casa, con il pubblico di famigliari, parenti e amici, con i tifosi "ingestibili", lo ha aiutato molto: «Quelli mi danno una spinta che vale il cento per cento in più. È come andare il doppio, quando ci sono loro che mi sostengono». Sul dosso che domina il traguardo, a metà delle Pales de Rumerlo, in un punto strategico, dal quale si vede tutto il tracciato della gara, ieri c'era appostato Luca Lacedelli, il primo allenatore di René, che si è sgolato per incitarlo, per spingerlo sino all'arrivo: «Per quanto riguarda René, è stato grande, soprattutto in superG: per la prima volta mi sono inchinato davanti a lui in questa specialità». Sulla pista Olympia il tecnico commenta: «Gli atleti sono entusiasti di venire a Cortina, non ho mai visto negli ultimi anni una gara di Coppa del mondo con 76 partenti. Speriamo che nel 2026 ci sia un clima altrettanto meraviglioso». Nella gara di ieri, nella categoria della disabilità visiva, secondo posto per Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli. La squadra nazionale italiana lascia quindi Cortina con un bottino pingue: tre vittorie in quattro gare, con De Silvestro e Bertagnolli; quattro volte al secondo posto, con De Silvestro, Bertagnolli e Martina Vozza, che ha pure conquistato un terzo posto. La stagione di Coppa del mondo a Cortina non è finita, dopo lo slalom di snowboard a dicembre, le tre gare femminili della scorsa settimana e queste quattro gare di sci paralimpico, di questa settimana. A marzo ci sarà lo snowboardcross; ad aprile si chiude con le Finali di Coppa del mondo di scialpinismo, al passo Falzarego e Lagazuoi.