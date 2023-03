Coppa del Mondo sci paralimpico: il cadorino Renè De Silvestro trionfa nello slalom a Cortina

Straordinario Renè De Silvestro. Il campione di sci paralimpico, cadorino di San Vito, ha vinto oggi, nella gara organizzata venerdì mattina sulla leggendaria pista Olympia delle Tofane (un tempio dello sci mondiale), lo slalom speciale (categoria sitting) nell'appuntamento valido per le finali della Coppa del Mondo. Giovedì il bellunese, plurimedagliato alle Paralimpiadi e ai Mondiali, si era classificato secondo nel gigante, ma aveva avvisato tutti: "Sono contento però venerdì c’è lo slalom, la disciplina nella quale vado meglio: punto in alto". E' stato di parola, lasciandosi dietro, al secondo posto, il formidabile norvegese Pedersen che tante volte l'aveva costretto ad accontentarsi del secondo posto.

Tra i primi a congratularsi con De Silvestro, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e i suoi tifosi, a iniziare dal padre, presente a bordo pista. Giovedì, per l'argento nel gigante, Renè era stato premiato dal ministro dello sport, Andrea Abodi. Immediate o quasi anche le congratulazioni di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. “Sull’Olympia delle Tofane, oggi Renè De Silvestro ha scritto oggi una nuova pagina storica di una carriera sportiva che è già da antologia e promette ancora tante soddisfazioni. Bravo Renè, più forte delle sfortune della vita, più forte di tutti in pista. Delle tante medaglie già conquistate da questo straordinario atleta – aggiunge Zaia – questa è forse, al momento, la più bella, perché vinta sulle nevi di casa e battendo avversari da 25 diverse nazioni. Meritatissima quindi la grande festa ricevuta al parterre a Rumerlo. Questa tre giorni di Coppa è stata un grande successo, sportivo e organizzativo. Il miglior viatico per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026”.