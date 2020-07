© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Disavventura a lieto fine per Remì, il cane caduto nella serata di ieri 30 giugno all'interno di una grotta a Borgo Grotta Gigante. Il cane, un Cocker Spaniel maschio di 11 anni, era sparito da ieri sera ed è stato ritrovato dalla sua padrona che l’ha sentito guaire all’interno della Grotta VG 216 a circa 10 metri di profondità . Per l'entrata in grotta i Vigili del fuoco hanno usate le tecniche del soccorso alpino fluviale con un paranco all'esterno e con un imbrago specifico per il recupero di animali. Molto provato, ma in buone condizioni, Remì è stato consegnato all'affetto della proprietaria.