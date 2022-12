Cabinovia Trieste-Opicina, pubblicata la gara d'appalto. Quando la scadenza per la presentazione dell'offerta

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha pubblicato la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della cabinovia metropolitana Trieste-Opicina. La gara, già presente sulla Gazzetta europea e italiana, sarà pubblicata anche sui siti istituzionali del Comune e prevede l’affidamento di un appalto integrato del progetto per un quadro economico complessivo di circa 62 milioni di euro. Fissato per le 12.30 del 6 febbraio 2023 il termine minimo per l'invio delle offerte.