Bull terrier morde su tutto il corpo la padrona 40enne: la furia inaspettata dell'amato cane

MUGGIA (TRIESTE) - Una donna di 40 anni, residente a Muggia, è stata aggredita dal proprio cane, un Bull terrier che l'ha morsa ripetutamente. La vittima ha infatti riportato parecchie ferite da morso in più parti del corpo. L'assalto del cane è successo mentre la sua padrona, che si trovava a camminare lungo un sentiero, ha tentato di distogliere l'animale da un altro cane. Proprio in questo frangente è stata inaspettatamente attaccata dal suo cane. Sul posto sono giunti cinque soccorritori del Soccorso Alpino, la donna è stata medicata e portata a spalla per circa dieci minuti lungo il sentiero fino a raggiungere la strada ed essere consegnata all'ambulanza. Sul posto sono giunti anche anche i carabinieri.