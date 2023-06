"Bruno Barbieri 4 hotel" a Trieste: domani il vincitore della puntata

TRIESTE - Trieste si prepara a essere protagonista di Bruno Barbieri 4 Hotel, lo show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - condotto dal noto chef in onda domani alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.

I quattro hotel in gara

Quattro le strutture alberghiere sfidarsi, ospitando a turno per un giorno e una notte gli altri tre sfidanti e lo chef. Nella puntata dedicata al capoluogo giuliano, i quattro hotel protagonisti saranno Urban Hotel Design, Victoria Hotel Letterario, You.me Hotel e Hotel Città di Parenzo e l'occasione sarà unica per portare lo spettatore alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della città.

Dove sono state girate le puntate

Le luci della ribalta non toccano solo il centro città ma anche il Carso, un altopiano calcareo roccioso che presenta un patrimonio faunistico e floristico variegato e prezioso nonché una tradizione vinicola importante che apre le porte ai turisti tramite le tipiche osmize, luoghi dove si vendono e si consumano vini locali (Terrano, Vitovska, Malvasia) e prodotti tipici (uova, insaccati, salami e formaggi) direttamente nei locali e nella cantine dei contadini che li producono, senza dimenticare la sua Grotta Gigante e il sentiero Tiziana Weiss anche chiamato "sentiero della salvia" da cui si gode una vista mozzafiato. Trieste riserva perle di bellezza a livello culturale e naturalistico, che hanno colpito la produzione televisiva, che ha colto l'occasione per visitare il Castello di Miramare, che domina il Golfo e spicca con la sua eleganza, e il Rossetti, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Un territorio, di confine, affascinante e ricco di storia che ha ancora tanto da raccontare. 'Bruno Barbieri 4 Hotel' racconterà come Trieste, oltre ad un'offerta culturale e naturalistica vastissima, sia in grado di soddisfare tutti i gusti dei visitatori e riesca a rendere i soggiorni dei turisti delle vere e proprie esperienze di alto livello.