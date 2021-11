Bora forte, surfista 60enne non riesce a tornare a riva: soccorso

TRIESTE - Una motovedetta della Capitaneria di porto – Guardia Costiera è intervenuta davanti al litorale di Barcola per soccorrere un surfista che in difficoltà a circa un miglio dalla riva stentava a rientrare, probabilmente per la bora tesa che batte la zona da questa mattina, oggi 5 novembre. La situazione di pericolo era stata segnalata da un privato cittadino, che da alcuni minuti osservava il surfista in apparente difficoltà dal lungomare: la sua telefonata al 1530, numero blu di emergenza in mare, ha allertato la sala operativa della Capitaneria, che ha inviato sul posto la motovedetta Sar CP 881. I militari della Guardia Costiera, giunti sul posto, hanno soccorso un sessantenne triestino, in buone condizioni di salute ma comunque molto affaticato. il surfista è stato preso a bordo dalla motovedetta con il suo natante e riaccompagnato a terra presso gli ormeggi della Società nautica Barcola Grignano. Le sue condizioni al momento dello sbarco erano ulteriormente migliorate, per cui non si è richiesto alcun intervento sanitario.