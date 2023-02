Big John si è trasferito in Florida, il dinosauro da record in mostra per gli americani

TRIESTE - Big John è approdato a Tampa. A un anno dalla partecipazione alla principale asta di settore a Parigi, il dinosauro di Trieste ha trovato casa in Florida. Il nuovo proprietario, un filantropo di origine indiana, Siddhartha Pagidipati, che lo ha acquistato per più di 6 milioni e mezzo di euro, ha deciso di prestare a scopo benefico l'enorme scheletro al Glazer Children Museum di Tampa Bay. Lo scheletro di Big John era stato lavorato e preparato per circa otto mesi nel laboratorio di via Flavia a Trieste dalla ditta triestina Zoic, azienda leader nella ricostruzione di resti fossili di grandi dimensioni.

Con una lunghezza di quasi 8 metri e un'altezza di 3 metri, il dinosauro, che detiene il Guinness World Record per il più grande scheletro mai documentato di triceratopo, farà il suo debutto in Nord America, protagonista di una mostra che sarà inaugurata il 26 maggio e che esporrà anche i 3 disegni fatti da bambini di Trieste, vincitori del concorso bandito in occasione dell'esposizione di Big John in piazza Unità a luglio 2021.

Per rimontare lo scheletro del dinosauro dei record all'interno della sala appositamente creata per ospitarlo, è stato richiamato in Florida il team della Zoic: i tecnici hanno rimontato in loco Big John sulla struttura creata a Trieste per rendere visibile il dinosauro a 360 gradi. "Ci sono voluti 10 giorni di lavoro di 3 tecnici paleontologici che con attenzione e cura hanno riportato Big John in vita, facendolo diventare nuovamente una star, come quando lo avevamo ammirato qui a Trieste", spiega Giorgia Bacchia, coordinatrice del team. Obiettivo dell'attività dei tecnici è ridare a una specie vissuta 66 milioni di anni fa una postura dinamica e accattivante.