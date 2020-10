Barcolana 52, certificato obbligatorio se a bordo si è in più di 8

TRIESTE - «Per imbarcazioni con più di otto soggetti imbarcati e per quelli provenienti dall'estero, sarà obbligatorio un certificato che attesti la negatività al virus». Lo ha detto il presidente della Barcolana 52, l'edizione del 2020, Mitja Gialuz, in occasione della presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale in Fvg e dei protocolli anticovid relativi alla regata velica. «Verrà istituito un presidio sanitario rapido al Molo IV dello scalo dove verranno effettuati tamponi rapidi. Si tratterà del secondo evento sportivo a utilizzare questa metodologia di prevenzione, dopo la Maratona di Londra, durante la quale sono stati utilizzati i tamponi rapidi della Abbott». Resta confermato il fatto che «anche coloro che risulteranno negativi al tampone rapido dovranno indossare la mascherina e fare attenzione a garantire il distanziamento».



«Il Protocollo stipulato da Regione Friuli Venezia Giulia e Barcolana per garantire il massimo contenimento del virus Sars-CoV-2 durante la manifestazione velistica è un motivo di vanto per la nostra comunità perché da un lato adottiamo misure più scrupolose di quelle previste a livello nazionale e dall'altro assicuriamo lo svolgimento in sicurezza di un evento che contribuisce a dare un segnale forte di futuro e di speranza», ha sottolineato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. Il Protocollo integra e affianca le misure già previste dalla Federazione italiana vela in base alle quali tutti gli equipaggi iscritti alla Barcolana dovranno misurare la temperatura dei loro componenti e consegnare un'autocertificazione per valutare il rischio di essere positivi al coronavirus prima dell'inizio della regata. La mascherina dovrà essere indossata nel pre e nel post gara. Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA