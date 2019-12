Due auto si ribaltano dopo lo schianto, una finisce nei cespugli

TRIESTE - Incidente nel tardo pomeriggio sulla strada per Basovizza, nel punto in cui la strada interseca con quella per il Sincrotrone, per un incidente tra due autovetture (di cui una elettrica Mitsubishi i-Miev) che, per cause in fase di accertamento si sono cappottate dopo lo schianto.



Uno dei due mezzi è finito tra i cespugli a ruote all'aria. Gli occupanti dei mezzi sono usciti autonomamente e sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e la sede stradale, per i rilievi e la viabilità la Polizia municipale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per regolare il traffico. Rallentamenti alla circolazione veicolare nei pressi del sinistro.

