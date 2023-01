Si amputa accidentalmente un dito mentre prepara il pranzo nella cucina di casa

TRIESTE - Si amputa il dito di una mano, grave infortunio domestico per una donna di 80 anni. L'anziana è stata soccorsa questo pomeriggio, 25 gennaio, le gravi ferite riportate se le è provocate mentre stava lavorando nella cucina della propria abitazione. È successo del quartiere di Roiano, a Trieste. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza il cui equipaggio ha soccorso la donna, poi trasportata all'ospedale di Cattinara per una prima valutazione e la presa in carico.