Pantaloni impigliati nelle lame rotanti della motozappa, ferito mentre lavora la terra nell'orto

AVIANO - Un 66enne di Aviano è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio, mentre lavorava nell'orto di casa. Stava utilizzando una motozappa che, improvvisamente, si è bloccata arretrando. L'uomo portava i pantaloni lunghi, che si sono impigliati nelle lame rotanti. Si è procurato profonde ferite a entrambe le gambe ed è stato trasportato all'ospedale di Pordenone.

L'infortunio domestico si è verificato in via Santuario a Costa d'Aviano. La sala operativa regionale del soccorso (Sores) ha inviato sul posto un'ambulanza e l'équipe dell'elisoccorso. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Pordenone. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Fontanafredda.