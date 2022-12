Livrea speciale per il Friuli Venezia Giulia: svelato l'Airbus A320

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia, con l’Airbus A320 “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e la speciale livrea dedicata al territorio, è la prima regione d’Italia a collocare la propria immagine su un aereo di ITA Airways. L'iniziativa è stata presentata oggi 21 dicembre al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. In arrivo da Roma Fiumicino, l’Airbus A320 di ITA Airways “Io Sono Friuli Venezia Giulia” è stato ufficialmente consegnato da Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways, a Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e a Marco Consalvo, Amministratore Delegato del Trieste Airport. La livrea di ITA Airways dedicata al Friuli Venezia Giulia accoglie il logo “Io sono Friuli Venezia Giulia”, il claim in inglese (“Everything you wish for is just a flight away”) ed elementi grafici della regione tra cui, sul pattern della coda dell’aeromobile, le icone che rimandano ai principali prodotti turistici, in linea con la comunicazione coordinata della promozione del territorio. L’idea è quella di comunicare l’esperienza del viaggio, che comincia prima di atterrare in Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa prevede anche l’applicazione di un QR code sia all’esterno delle porte di ingresso dell’aeromobile, sia a bordo, sulla parte posteriore dei sedili (a partire da gennaio 2023), riprendendo il claim legato al viaggio e rimandando al sito “www.turismofvg.it/it/vola-in-friuli-venezia-giulia”, in cui si trovano shop delle esperienze, proposte di itinerari, cultura, outdoor ed enogastronomia, con una sezione interamente dedicata alla pianificazione di un tour alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. ITA Airways opera stabilmente da e per il Friuli Venezia Giulia (FVG) sulla rotta Roma Fiumicino (FCO) - Trieste Ronchi dei Legionari (TRS) con tre frequenze giornaliere, che saliranno a quattro a partire dalla stagione estiva 2023.