Aggredito nel giardino di casa a Duino Aurisina, 44enne finisce all'ospedale

TRIESTE - Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato aggredito nella serata di ieri, giovedì 15 settembre, con un violento colpo alla testa che gli ha causato un forte trauma cranico. È accaduto attorno alle 21.30 nel giardino di una abitazione nel Comune di Duino Aurisina. Sul caso stanno indagando i Carabinieri che però, fino a questo momento, non hanno potuto ancora sentire la persona aggredita, che è ricoverata in osservazione all'ospedale di Cattinara. Non è ben chiaro quale sia il numero di persone coinvolte, è certo soltanto che la persona aggredita è un uomo di 44 anni che era solo nel giardino della sua casa quando è stato colpito. I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno condotto l'uomo all'ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aurisina.