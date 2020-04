Agenti uccisi in Questura: dal giudice ok a perizia psichiatrica del killer

TRIESTE - E' stata accolta la richiesta diperizia psichiatrica presentata dai legali difensori di Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che lo scorso 4 ottobre ha ucciso in Questura a Trieste gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La richiesta, accolta dal giudice per le indagini preliminari, Massimo Tomassini, sarà collegiale e l'esito avrà valore di prova nel processo. Lo riporta il quotidiano locale Il Piccolo. Con la perizia si dovrà stabilire se Meran al momento dei due omicidi e degli otto tentati omicidi fosse capace di intendere e volere, stabilendo se possa partecipare al procedimento giudiziario. A formulare la richiesta di incidente probatorio sono stati i legali Paolo Bevilacqua e Francesco Zacheo. Nella loro istanza avevano ricostruito i comportamenti del giovane, prima del 4 ottobre e nei mesi in custodia cautelare, e i ricoveri in ospedale. Meran, dopo un primo periodo di detenzione nel carcere di Trieste, è stato trasferito nel carcere di Verona Montorio. Nella città veneta è stato sottoposto a quattro Tso. L'udienza per il conferimento dell'incarico ai periti è fissata per il 13 maggio, mentre l'esito è atteso entro luglio.

