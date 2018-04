Regionali, affluenza alle 19: ha votato il 38%, tutti i dati

di P.T.

al 38,37% pari a 424.869 aventi diritto al voto su un totale di 1.107.415 iscritti.



Ecco il dettaglio dell'affluenza nelle circoscrizioni registrata alle ore 19:



Circoscrizione Trieste: 72.578 votanti su 212.168 iscritti (34,21 per cento)



Circoscrizione Gorizia: 46.013 votanti su 118.817 iscritti (38,73 per cento)



Circoscrizione Udine: 167.090 votanti su 410.607 iscritti (40,69 per cento)



Circoscrizione Tolmezzo: 30.263 votanti su 82.220 iscritti (36,81 per cento)



Circoscrizione di Pordenone: 108.925 votanti su 283.603 iscritti (38,41 per cento)

FRIULI VENEZIA GIULIA - Per leinl'ai seggi alle ore 19 di oggi, domenica 29 aprile, è salita dal 18% delle ore 12I dati soni ufficiosi e sono forniti dal Servizio elettorale della Regione.