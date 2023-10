Trieste. Violenta lite in strada culmina con un accoltellamento: due i feriti

TRIESTE - Accoltellamento in strada a Trieste: due i feriti. Il fatto in via Sant'Anastasio a Trieste oggi, 4 ottobre, alle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, i sanitari sono stati chiamati per soccorrere una persona con una ferita d'arma bianca al volto: le sue condizioni sarebbero serie, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara.