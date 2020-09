TRIESTE - Conto alla rovescia per la nuova stagione del teatro Orazio Bobbio: tra i 12 titoli del nuovo cartellone ben 5 sono produzioni firmate Contrada. I nomi in cartellone sono quelli di attori di grande calibro, molti dei quali sono colleghi e amici, collaborazioni che si rinnovano ma anche nuove proposte: Ariella Reggio, Veronica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo Triestino e Nicola Pistoia, Emilio Solfrizzi, Corrado Tedeschi, Martina Colombari, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi, Francesco Montanari, Andrea Delogu, Chiara Francini, Matteo Branciamore, Ninni Bruschetta, Lodo Guenzi, Lorenzo Lavia, Marzia Postogna. Anche quest’anno a fare da apripista della Stagione 2020/2021 giovedì 1 ottobre, sarà lo spettacolo, in dialetto triestino, unico nel suo genere: la prima Stand-Up Comedy della Contrada con la mitica Ariella Reggio: Ottantena. Secondo appuntamento dal 6 al 9 novembre con lo spettacolo Le Bal. L’Italia balla dal 1941 al 2001.



Primo appuntamento fuori abbonamento il 13 novembre, alle 20.30, con la compagnia del Teatro Blu. Come di consueto ritorna Silvia Priori con uno nuovo spettacolo ispirato alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas: Traviata. Per il terzo appuntamento in stagione in arrivo una coppia che è sinonimo di assoluto divertimento: Paolo Triestino e Nicola Pistoia, registi e attori dello spettacolo Il Rompiballe di Francis Veber. Trama noir per il quarto spettacolo in cartellone, Il Giocattolaio, portato in scena dalla coppia (anche nella vita) formata da uno degli attori italiani più amati del momento, Francesco Montanari, e dalla nota conduttrice radiofonica Andrea Delogu. Nel 2021 la stagione ripartirà l’8 gennaio con uno dei titoli più rappresentati al mondo, Coppia aperta, quasi spalancata, il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame, qui per la regia di Alessandro Tedeschi. Il sesto titolo in cartellone è Figlie di Eva con Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e con Marco Zingaro.



Dal 22 al 27 gennaio ritorna al Bobbio Enzo Decaro con una tragedia tutta da ridere, Non è vero ma ci credo mentre dal 5 al 10 febbraio andrà in scena Era un fantasma di Arianna Mattioli: sul palco Matteo Branciamore (I Cesaroni), Ninni Bruschetta (Boris, Un posto al solo, Don Matteo, Distretto di Polizia ), Lodo Guenzi - diplomatosi all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe, voce e chitarra de Lo Stato Sociale e in questi giorni al Festival del Cinema di Venezia con il film d’esordio Est (Dittatura last minute) - e il figlio d’arte Lorenzo Lavia. Emilio Solfrizzi sarà il protagonista di un’altra produzione La Contrada: Il Malato immaginario di Molière dal 19 al 24 febbraio. Il 5 marzo arriva sul palco del Bobbio Jolanda, La figlia del Corsaro Nero. Dal 9 al 14 aprile, ancora una produzione Contrada: Harold e Maude di Colin Higgins.



Per concludere, l’ultimo spettacolo in cartellone dal 30 aprile al 5 maggio sarà l’attesa produzione Contrada, in collaborazione con Skyline, Montagne Russe con Corrado Tedeschi per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari, e un testo brillante. © RIPRODUZIONE RISERVATA