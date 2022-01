Vittorio Veneto. Arresto cardiaco a 12 anni durante la corsa campestre: ragazzino rianimato, come sta e cosa è successo

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Atleta di 12 anni va in arresto cardiaco durante la gara di corsa campestre. Rianimato per oltre mezz’ora , è stato salvato per un soffio ed elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La gara si è svolta in area Fenderl, elicottero atterrato sulla pista di atletica.

Ore drammatiche stamattina a Vittorio Veneto durante il Cross Città della Vittoria, appuntamento di corsa campestre organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto, giunto alla 37esima edizione. Un 12enne padovano che gareggiava nella categoria cadetti si è accasciato all’improvviso durante la corsa. Erano circa le 11.15. Immediati i soccorsi da parte dei soccorritori della Prealpi Soccorsi presenti alla manifestazione sportiva. Il ragazzino non aveva battito: gli hanno praticato subito il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem. Vista la gravità della situazione è intervenuto l’elisoccorso. Per oltre mezz’ora i sanitari si sono alternati nelle manovre di rianimazione finché il cuore del giovane atleta ha ricominciato a battere. Una volta stabilizzato, è stato caricato a bordo dell’elicottero diretto all’ospedale del Ca’ Foncello di Treviso.