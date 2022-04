Accende la stufa a legna con l'alcol, anziana ricoverata per le ustioni

VITTORIO VENETO – Anziana accende la stufa con l'alcol ma viene investita da una fiammata. Trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è ricoverata con ustioni nel 20% del corpo. Ma fortunatamente non rischia la vita. L'incidente domestico è successo stamattina, 8 aprile, a Serravalle di Vittorio Veneto, in via Sangusè. Verso le 7.30 M. F., 83 anni, ha cercato di accendere la stufa a legna della cucina servendosi di una bottiglia d'alcool per dare più vigore al fuoco. Ma non ha fatto i conti con il ritorno di fiamma. Una lingua di fuoco l'ha letteralmente investita, provocandole ustioni su gran parte del corpo: mani, collo, torace, addome, cosce. Nonostante lo spavento e il dolore è riuscita a chiamare i soccorsi. In una manciata di minuti è arrivata sul posto l'ambulanza del Suem 118. I medici hanno prestato le prime cure alla ferita, chiedendo l'intervento dell'elisoccorso. L'anziana è stata quindi caricata a bordo dell'elicottero e trasferita all'ospedale di Treviso.