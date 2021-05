Vino italiano sotto attacco, in rivolta i produttori italiani e il governo fa muro. L'idea di togliere l'alcol e aggiungere acqua anche nelle denominazioni d'origine è l'ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco dalla proposta di introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo, previste nel «Piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei». «L'introduzione della dealcolazione parziale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati