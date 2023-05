Vittoria ad Affari Tuoi. Yuri di Codognè vince 50mila euro: «Finalmente potrò coronare il mio sogno»

CODOGNE' (TREVISO) - Primo maggio fortunato, Yuri campione di Affari Tuoi. Originario di Codognè, Yuri Pessotto ieri sera ha vinto 50mila euro durante il gioco "dei pacchi", programma Rai condotto dal veronese Amadeus. La novità di quest'anno della sfida, consente di partecipare insieme ad una persona cara. E Yuri ha concorso insieme alla sorella.

Il sogno della fattoria didattica ora realtà con la vincita

Grazie alla cifra vinta, il giovane under 30, potrà ora coronare il suo sogno di investire nell'agricoltura aprendo una fattoria didattica tutta sua. Pessotto, ex ciclista e apicoltore per passione, macchinista di Trenitalia, da anni coltiva il sogno di creare uno spazio dove poter unire natura a cultura con percorsi adatti anche ai più piccoli all'interno di un ambiente rurale. «Ora Yuri può realizzare il suo progetto, unendosi alla folta schiera degli under30 che hanno deciso di investire in agricoltura - ha commentato la vittoria il governatore del Veneto, Luca Zaia - In Veneto le aziende agricole che scelgono di accogliere i bambini in campagna per promuovere laboratori e attività educative sono quasi 400, e sono disciplinate da legge regionale ed apposito elenco. Complimenti Yuri ed in bocca al lupo».