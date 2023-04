Vincita record. Giacomo, studente di 20 anni, "sbanca" a L'Eredità e totalizza vincite per 188mila euro

Non si ferma, il vicentino studente universitario a Padova , che continua a vincere alla trasmissione televisiva "" di Rai 1 . Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile, scoprendo che a unire tutte le definizioni c'era la parola "mobile". Giacomo, ventenne studente presso la facoltà di lettere moderne all'Università degli studi di Padova, ha così totalizzato una. Ma è solo l'ultima delle vincite di Giacomo Candoni che ha infattinel gioco condotto da Flavio Insinna . Il giovane vicentino, che è anche un arbitro per la seconda categoria, ha confessato che ama viaggiare, tanto da non separarsi mai dalla sua macchina fotografica con la quale memorizza ogni vacanza.