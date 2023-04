È il professore più social del momento, quello che spiega la fisica, e la fa capire, anche a chi non ama formule o numeri, raccontandola dietro le cose che si vedono o si usano ogni giorno. Grande attesa all’istituto Max Planck per Vincenzo Schettini, che oggi, 28 aprile, incontrerà gli studenti per parlare del libro “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa) reduce dal sold out dell’altra sera al Teatro Toniolo di Mestre per il Festival delle Idee e dall’incontro alla Lovat di Villorba di ieri. Si chiude così con un autore molto amato dagli studenti proprio per la sua grande capacità comunicativa, il percorso del “Progetto Lettura” che quest’anno ha portato al Planck, grazie alla collaborazione con la libreria Lovat, ben otto autori rappresentativi del panorama editoriale del momento coinvolgendo quasi tutte le classi dell’istituto.

IL PROTAGONISTA

Nato a Como da genitori pugliesi 46 anni fa, e cresciuto a Monopoli, Schettini non è solo uno scrittore, ma anche youtuber e divulgatore-social oltre ad essere un docente vero (insegna fisica all’istituto Dell’Erba di Castellana Grotte) e un musicista (diplomato in violino al Conservatorio). Da quando dieci anni fa il suo primo video su Facebook provocò la reazione di centinaia di persone, oggi “La Fisica che ci piace” attraverso i canali Youtube, Tik Tok, Instagram, Spotify e Facebook, ha più di un milione e mezzo di follower.

LE DOMANDE

Per gli studenti del Planck sarà un’occasione unica per fare domande e interagire dal vero con il geniale professore che parla innanzitutto della vita di tutti i giorni. Perché l’acqua e la coca cola non si mescolano? Perché una ballerina durante la piroetta ruota più velocemente se chiude le braccia? Come fanno due forchette a stare in equilibrio appoggiate ad uno stuzzicadenti? Il suo è un metodo di insegnamento alternativo e divertente che svela i segreti del movimento e dell’equilibrio e squarcia il velo della conoscenza di quei fenomeni che appaiono incomprensibili e lontani ma che in realtà regolano ogni azione della nostra vita, anche il semplice camminare, correre, saltare.