Giro di prova in Jeep Renegade, restano in panne centrati da un'altra auto: 5 feriti, anche una donna incinta

VILLORBA – Fanno un giro di prova su una Jeep Renegade, ma restano in panne a bordo strada. L'altra auto non se ne accorge e centra in pieno la vettura con a bordo una donna incinta, investendo le altre due persone in piedi davanti al cofano. Il bilancio della carambola è di cinque feriti, di cui uno grave, ricoverato all'ospedale per sospetta frattura della milza. L'incidente è successo stamattina, 5 febbraio, verso le 10.45 in via Scattolon a Villorba, fuori dal casello autostradale di Treviso Nord. Una coppia stava provando la Jeep insieme al dipendente di una concessionaria. A un certo punto però la macchina ha smesso di marciare. Venditore e clienti hanno accostato a destra. La futura mamma – D. G., 33 anni, trevigiana - è rimasta a bordo, gli altri due sono usciti. Nemmeno il tempo di capire quale fosse il problema che sono stati travolti. Una Audi Q2 guidata da una 23enne ha tamponato la Jeep, ingannata dal fatto che la vettura che la precedeva è riuscita a schivare solo all'ultimo l'auto in panne. Nella carambola le due persone che erano fuori sono state sbalzate a terra. Cinque i feriti, compresa la donna incinta, che ha riportato traummi di media gravità. La conducente dell'Audi e il ragazzo che era con lei se la solìno cavata invece con lievi contusioni. A preoccupare sono invece le condizioni di uno dei due investiti. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi ai feriti e la messa in sicurezza del sito. Dei rilievi si è occupata invece la polizia locale di Villorba.

