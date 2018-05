I bimbi delle scuole in caserma: «I nostri eroi? I vigili del fuoco»

di Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO È difficile descrivere l'emozione provata dai bambini rimasti per un paio d'ore, fiato sospeso e col naso insù, ad osservare le evoluzioni dei loro beniamini: i vigili del fuoco. Un appuntamento diventato una costante quello delle giornate dedicate ai ragazzini delle scuole della provincia di Treviso, che da anni hanno l'opportunità di visitare la caserma di via Santa Barbara ed apprendere tutto ciò che c'è da sapere su fuoco, manichette ed operazioni di salvataggio.Giovedì e venerdì scorsi alcune centinaia di alunni sono tornati nella sede dei pompieri per assistere a piccole lezioni, esercitazioni e veri e propri show. E al termine dell'appuntamento una maestra ha voluto scrivere una letterina, a nome dei bambini, per ringraziare i vigili del fuoco a nome dei bambini.«La giornata organizzata alla caserma dei vigili del fuoco è stata entusiasmante - riporta il messaggio ricevuto dai pompieri -. I bambini sono stati impressionati dal decollo dell'elicottero Drago e dal vigile del fuoco che con destrezza si è arrampicato a bordo. Hanno temuto una doccia fuori programma quando è arrivato col suo potente getto d'acqua Dragone, il mezzo in servizio presso l'aeroporto di Treviso. Tutti a bocca aperta mentre i pompieri spegnevano il fuoco sprigionato da una bombola e hanno osservato col fiato sospeso i vigili del fuoco mentre si arrampicavano su scale che come per magia rimanevano in piedi senza appoggio. Sicuramente questa esperienza rimarrà impressa nella loro memoria e molti dei bambini hanno deciso cosa faranno da grande: il pompiere»!La lettera ricevuta è di sicuro un motivo d'orgoglio per il corpo dei vigili del fuoco di Treviso ma sono diverse le organizzazioni che si sono unite nel percorso di formazione in cui è stata inserita la visita alla caserma di via Santa Barbara: Suem 118, carabinieri, guardia di Finanza, polizia stradale, l'associazione di protezione civile dei cinofili La Marca, la Croce Bianca, la Croce Rossa, le polizie localie di vari comuni, il 51esimo Stormo dell'Aeronautica militare e il Multinational Cimic Group di Motta di Livenza.Gli incontri sono tutt'altro che finiti. Continueranno nella giornata di martedì 8 maggio a Ponte di Piave, di giovedì 10 maggio a Montebelluna e di martedì 15 maggio a Conegliano.