CONEGLIANO - Agente della polizia municipale di Conegliano cerca casa a Genova e tra gli annunci di affitacamere e appartamenti scova una serra di marijuana. Finisce nei guai una 74enne genovese incastrata dalle foto fatte dall'agenzia immobiliare che aveva messo in affitto il suo monolocale. A scoprire le piante coltivate dall'anziana è stato l'agente Manuel Naro, 42 anni, originario di Conegliano e da dieci giorni trasferito al comando del capoluogo ligure dopo aver vinto un concorso come ispettore.



«Tra i primi pensieri arrivato a Genova c'era quello di trovare un alloggio - racconta Naro - Dopo aver visto su internet diversi annunci di appartamenti in affitto, mi sono concentrato su un mini nel quartiere Sturla (un antico borgo di pescatori poco distante dal Golfo di Genova, ndr). Dal terrazzino dell'appartamento in questione spuntano inequivocabilmente delle piante di marijuana». Naro vuole andare a fondo e con un collega contatta l'agenzia immobiliare che sembra all'oscuro di tutto. «Con un escamotage (l'agente si presenta sotto un'altra identità, ndr) assieme al collega siamo riusciti a fissare un appuntamento per vedere il miniappartamento. Arrivati nell'immobile, al secondo piano, abbiamo capito subito che quella era davvero marijuana. Sei piante in tutto, sistemate alcune sul terrazzino e altre all'interno del monolocale».



Per Naro e il collega arriva il momento di presentarsi con le loro vere identità tra lo stupore dell'agente immobiliare e lo sconcerto della pensionata che ha subito detto di coltivarla per uso personale. L'anziana, inoltre, avrebbe anche precisato che l'erba veniva utilizzata per curare il cane malato. «Solo che la povera bestiola è morta già da sei mesi». Anche il figlio della 74enne sembrerebbe sia conoscenza della passione per la coltivazione della marijuana della madre e interpellato dagli agenti avrebbe dimostrato il suo disappunto tanto da rimproverare l'anziana. Durante la perquisizione, oltre alle piante, in una stanzetta dell'appartamento sono state trovate una serra con 32 lampade, ventilatori e una struttura in legno per sistemare i vasi, una mazza da baseball e un pugnale con una lama di 11 centimetri. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla municipale, le armi sarebbero di un ex inquilino del quale la pensionata non ricordava più le generalità. Intanto per l'anziana è scattata una denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti.