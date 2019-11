© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDOR (TREVISO) - Avevano preso a luglio inda una, con la promessa di affitto, unnella centrale piazza Capitello, e lì dopo aver oscurato i vetri, avevano attivato unaUna ragazza 24enne, E.P.e l’amico V.S., 28 anni, idraulico, convivente di origine albanese, sono stati arrestati martedì mattina dai carabinieri della stazione di Valdobbiadene per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, e anche perL’operazione ha portato al sequestro di oltre 3 chilogrammi e mezzo di marijuana, sostanza pura ed essiccata, valore sul mercato circa 14 mila euro, al sequestro di 88 piante, e attrezzatura per coltivazione e confezionamento.Trovata anche una deviazione dei cavi elettrici, per cui i due usufruivano gratuitamente dell’energia elettrica, da una centralina esterna. Da qui la denuncia per furto. Il magazzino e il suo contenuto sono stati posti sotto sequestro.