di Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -per delinquere finalizzata alla truffa, al falso in bilancio, al falso in prospetto e in certificazione. Questa l'ipotesi investigativa su cui lavora il sostituto procuratorescaturita dalle 5 mila denunce presentate da ex azionisti e obbligazionisti subordinati di Veneto Banca. Una piramide di decisori e esecutori, dai vertici dell'ex popolari fino aiche avrebbe concretamente messo in atto un disegno finalizzato a salvare l'istituto di credito attraverso una ricapitalizzazione fatta a colpi di vendita di azioni proposte ai clienti come investimento sicuro senza rimarcare i rischi del mercato. Inora sono nel mirino. Alla Guardia di finanza un testimone chiave ha raccontato che i funzionari di Veneto Banca sapevano tutto. Sapevano che il prezzo delle azioni non era corrispondente al loro reale valore e che quei titoli dovevano essere venduti a tutti i costi....