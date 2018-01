di Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - L'indagine dellasuè entrata nel vivo. Da qualche settimana il gruppo di lavoro messo a disposizione dallaal sostituto procuratore Massimo De Bortoli, titolare dell'inchiesta, ha iniziato a sentire. Sono quelli i cui nomi compaiono nelle oltreche vanno a comporre il fascicolo in cui il pubblico ministero ipotizza i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e falso in certificazione e che per il momento resta a carico di ignoti.L'obiettivo degli inquirenti è fare chiarezza sullei piazzate a 40 euro ciascuna e precipitate a zero in poco meno di due anni e verificare, percorrendo dal basso verso l'alto la catena di comando, chi sapeva e cosa di quella operazione risultata una catastrofe per i risparmiatori ma con cui a Veneto Banca fu possibile ricapitalizzare.che il profilo di rischio di quel cliente non era adatto ad un investimento azionario?a chi ha acquistato azioni di Veneto Banca utilizzando l'intero ammontare del patrimonio liquido non ha applicato le regole sulla concentrazione del rischio e la differenziazione dell'investimento previste da Banca Italia?che solo l'acquisizione di un pacchetto di titoli azionari di Veneto Banca è stata la condizione per confermare affidamenti a imprenditori che diversamente avrebbero potuto vedere ridimensionate le proprie aperture di credito?». Sono alcune delle le domande rivolte ai funzionari, alcuni responsabili dei, altri di quelli con le aziende oppure dell'area del private banking, gente che ad un certo punto spinse all'inverosimile per piazzare il maggior numero possibile di azioni dell'istituto di credito montebellunese.L'obiettivo è cercare un riscontro ai racconti contenuti nelle oltre 4 mila denunce di risparmiatori .ritrovatisi inin mano dopo che era stato detto loro che quell'investimento era redditizio e soprattutto sicuro, hanno sporto denuncia per truffa e estorsione. «perché era una operazione grazie a cui la situazione della banca si sarebbe normalizzata», sarebbe la versione dei funzionari,....