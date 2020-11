Truffa delle opere d'arte: versa 140mila euro a due finti mediatori

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - "Ti faccio da mediatore per la vendita delle tue opere d'arte", ma era tutta una truffa e lui, il finto intermediario, è stato denunciato in stato di libertà. Si tratta di un uomodi 48 anni,P.M., residente a Cava dei Tirreni, negli stessi guai è finita anche una donna di 43 anni di Sant'Antonio Abbate, questa con precendeti. La vittima è un 60enne di Mogliano che ha versato ai due ben 140mila euro.

Vendita opere d'arte: la truffa

"Siamo i titolari della Top Art", gli avevano detto, peccato che l'agenzia non esistesse. La vittima ha versato 140mila euro a partire dall'ottobre 2018 fino a marzo 2020 per spese inerenti alle trattative, ma i due non solo non hanno aperto alcuna contrattazione per la vendita delle opere, ma ad un certo punto sono svaniti nel nulla.

