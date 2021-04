Vaccini finiti anche a Treviso, l'Ulss 2: «Si riprende dal 6 aprile»

TREVISO - Le vaccinazioni anti-Covid potranno riprendere solo martedì 6 aprile nella provincia di Treviso a causa dell'esaurimento delle dosi e della mancata consegna delle nuove fiale previste. Le inoculazioni saranno garantite fino a sabato esclusivamente per i cittadini nati nel 1935. Lo ha comunicato oggi il direttore generale dell'azienda Ulss n.2, Francesco Benazzi. Il manager si è anche scusato con gli utenti per il mancato inserimento dell'avviso, stamane, nella nuova piattaforma per le prenotazioni. Il portale tornerà ad essere fruibile dal 3 aprile.