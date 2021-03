Vaccini finiti, l'Ulss 6 Euganea sospende la prima dose agli over 80

PADOVA - La Direzione generale dell'Azienda Ulss 6 Euganea ha reso noto in un comunicato che "a causa di ritardi nelle forniture vaccinali previste, le somministrazioni della prima dose di vaccino Pfizer programmate per gli ultraottantenni (dagli 80 anni in su) sono temporaneamente sospese a partire da domani, giovedì 1 aprile,

e fino a mercoledì 7 aprile incluso". Gli appuntamenti fissati mediante lettera per la prima dose agli ultraottantenni sono perciò sospesi in tutte le sedi vaccinali di Padova e provincia. I cittadini di cui l’Ulss 6 Euganea dispone di un contatto telefonico verranno raggiunti anche da un sms di sospensione dell’appuntamento. "Pertanto - continua il comunicato - si invitano i cittadini ultraottantenni e i loro accompagnatori a non presentarsi all’appuntamento fissato nei giorni sopra indicati. Gli appuntamenti sospesi verranno riprogrammati appena la disponibilità dei vaccini lo consentirà, già a partire dalla prossima settimana, secondo modalità di cui sarà data ampia comunicazione e che verranno indicate anche nel nostro sito internet al link: https://www.aulss6.veneto.it/Vaccinazioni-Anticovid-19. Si precisa che la campagna di somministrazione delle seconde dosi di vaccino Pfizer agli ultraottantenni procede invece secondo programma, con la conferma di tutti gli appuntamenti fissati".

Il comunicato dell'Ulss 6 Euganea poi conclude: "Ci scusiamo per il disagio recato a quanti vedono la propria prima dose di vaccino momentaneamente sospesa. La capacità di somministrazione dei nostri centri di vaccinazione rimane di 6-8mila vaccini al giorno, ma i rallentamenti delle forniture, indipendenti dalla nostra volontà, ci costringono a battute d’arresto imprevedibili e forzate. Da parte nostra è massimo l’impegno per ripristinare quanto prima il pieno ritmo dell’attività vaccinale".

Anche l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, aveva preannunciato possibili stop alle somminsitrazioni nel corso della consueta conferenza stampa odierna.