TREVISO - Sei mesi per un’ecografia. Quasi altrettanto per una risonanza magnetica. Mentre per un intervento di cataratta si è da poco scesi sotto l’anno. Sono questi i tempi di attesa medi per una prestazione, tra visite specialistiche, esami e operazioni, negli ospedali e nei poliambulatori dell’Usl della Marca. Le attività urgenti vengono sempre garantite. Ma per il resto a volte non può nemmeno essere assegnato un appuntamento: se si va troppo lunghi, in sostanza, la richiesta rimane in sospeso fino a quando non si trova un posto libero, magari a fronte di qualche disdetta dell’ultimo minuto. Si chiamano liste “galleggianti”. Ad oggi sono piene soprattutto di richieste per Tac e risonanze. L’azienda sanitaria sta facendo tutti gli sforzi possibili per recuperare le prestazioni rimaste indietro a causa dell’emergenza Covid (circa 20mila), sulle quali si è innestato l’aumento della domanda nel corso del 2022.

BOOM DI RICHIESTE

« Le richieste di prestazioni sono aumentate del 7% rispetto al 2019, l’anno prima dell’esplosione dell’epidemia » , conferma Stefano Formentini, direttore sanitario dell’Usl. Con alcuni picchi: per la cardiologia, ad esempio, si è a più 30%. Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria trevigiana, ha posto come obiettivo il recupero dell’80% delle prestazioni in attesa entro la fine del 2023. Al momento non si può andare oltre. In particolare a causa della carenza di personale. Solo tra Castelfranco e Montebelluna mancano tra gli 8 e i 10 radiologi. « Ci sono delle criticità soprattutto nella radiologia e nell’ortopedia. In generale, da una parte è aumentata la domanda e dall’altra c’è stata una diminuzione della capacità della agende per assegnare gli appuntamenti – spiega Formentini – stiamo mettendo in campo tutto il possibile: oltre alla costante ricerca di specialisti, stiamo riorganizzando le agende per gestire gli appuntamenti al meglio, procediamo con l’acquisto di prestazioni aggiuntive e tamponiamo le situazioni più complesse anche facendo ricorso alle cooperative » .

MEDICI A GETTONE