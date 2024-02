TREVISO - Una canzone per gli Ultras della squadra di calcio Treviso. Si chiama “Treviso F bc Prenditi l’attimo” ed è già un successo ancora prima di essere trasmesso nella curva Sud del Tenni tra qualche settimana. La canzone riadattata della nota band trevigiana dei Quarto Profilo è corsa veloce attraverso messaggi whatsapp tra i tifosi. Autore di questo brano è Edoardo Giommi, chitarrista e autore della band trevigiano dei Quarto Profilo. Non si tratta dell’inno ufficiale biancoceleste, su cui sta lavorando Red Canzian assieme ai suoi figli, ma della canzone che gli Ultras hanno deciso di portare nelle trasferte e allo stadio.



L’IDEA

« Sono da due anni un membro della Curva Sud Fabio Di Maio, - spiega Giommi. - Insieme a mio figlio e ai ragazzi della Curva ogni d omenica seguiamo sia in casa che in trasferta il Treviso. Proprio durante una trasferta i ragazzi mi hanno chiesto di scrivere una canzone per il Treviso » . Detto fatto. E’ stato quindi scelto un brano significativo della band, “Prenditi l’attimo” tratta dall’album “Semplice” di qualche anno fa, dal ritmo coinvolgente, cantata dal frontman dei Quarto Profilo, Giuseppe Pinarello.