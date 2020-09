​Ubriaco, si mette a guidare l'auto del fratello con lo stereo a palla e sfreccia per il centro... peccato non avesse la patente

TREVISO Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è messo alla guida dell'auto del fratello, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Come se non bastasse ha pensato bene di accendere l'autoradio, con il volume al massimo, e sfrecciare per le vie del centro storico di Treviso. Lui, un 21enne marocchino, residente a Conegliano, e due ragazze trevigiane, compagne di bisboccia, non hanno fatto davvero nulla per non farsi notare: mentre sfrecciavano in città sbracciavano fuori dai finestrini. A mettere la parola fine a questa bravata sono stati gli agenti della polizia locale di Treviso: il veicolo dei fuggitivi, una Lancia Ypsilon, non si è fermato nonostante l'invito dei vigili con tanto di lampeggianti e sirene. L'alt, forzato, è avvenuto grazie all'ausilio di un'altra pattuglia, lungo via Tasso. Il pilota, sceso dal mezzo, ha cercato di nascondersi in un condominio ma è stato subito scoperto e fermato. La scorribanda del 21enne è terminata nel peggiore dei modi: è stato accompagnato negli uffici del comando di via Castello d'Amore e denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

12mila euro accreditati sul conto corrente: sopresa per 17 famiglie

A TUTTA VELOCITA'

L'inseguimento è avvenuto nella serata di lunedì, poco dopo le 23. Coinvolta una pattuglia in borghese della polizia locale che ha intercettato la Lancia Ypsilon guidata dal 21enne e con le due ragazze a bordo che procedeva a forte velocità, con il volume della radio altissimo. «All'invito di fermarsi il conducente della vettura ha accelerato cercando di far perdere le tracce - ha spiegato il comandante Andrea Gallo -. Vistosi bloccato dall'auto civetta degli agenti, è sceso dandosi alla fuga. Entrato in un condominio per tentare di nascondersi nell'oscurità è stato poi intercettato sotto una scala e bloccato definitivamente». Portato in caserma in via Castello d'Amore, a carico del giovane nordafricano, residente a Conegliano, sono state contestate varie violazioni tra cui guida in stato di ebbrezza in quanto positivo all'alcoltest (1 g/l), guida senza patente perché mai conseguita con annessa sanzione da 5.110 euro. Inoltre è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

IL FENOMENO

«Negli ultimi giorni già tre persone sono state fermate e sanzionate per guida senza patente perché mai conseguita -evidenzia Gallo- Si tratta di un fenomeno che era scomparso negli ultimi tempi ma che invece si sta verificando con più frequenza nelle ultime settimane, non senza preoccupazioni sotto l'aspetto della sicurezza stradale visto che alla guida ci sono persone che potenzialmente non hanno le competenze tecniche per condurre un veicolo e non conoscono nemmeno le norme basilari».

Nicola Cendron

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA