Turismo, è boom nella Marca «Nel 2019 record di presenze»

di Manuela Collodet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Sarà la straordinaria combinazione di paesaggi, di arte, di natura, di storia, di ospitalità e di buona tavola. Sarà la vicinanza alla magia della Laguna e al fascino delle Dolomiti, un'alternanza di immagini che cambiano continuamente, passando dall'armonia della pianura ai rilievi delle, dalle sinuose, attraverso città grandi e piccole, che rendono la Marca Gioiosa et Amorosa un mosaico di bellezze tutte da scoprire. Sarà per tutto questo e per il recente riconoscimento Unesco, fatto sta che il turismo in questo angolo di Veneto sta aumentando in maniera esponenziale. «La provincia di Treviso chiuderà il 2019 segnando il nuovo record di presenze turistiche annuali». Ad anticiparlo un'entusiasta Federico Caner, assessore regionale al turismo, che rende noti i dati provvisori dei flussi turistici nella Marca trevigiana nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno.