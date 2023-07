TREVISO - Boom di presenza turistiche in città. Lo dicono i dati raccolti attraverso la tassa di soggiorno, termometro che registra il numero di pernottamenti in tutte le strutture ricettive cittadine, dall’agriturismo all’albergo di lusso passando attraverso la miriade di B&B nati negli ultimi due anni dentro e fuori il centro storico. Il dato dice: nel primo trimestre dell’anno 2023 i pernottamenti hanno toccato quota 58.132. Per dare un metro di paragone: nel 2019, fino a oggi anno record per il turismo in città, i pernottamenti erano 46.506. In poche parole: l’aumento di presenze è balzato in avanti di un sorprendente 25%. I dati quindi dicono che la nefasta parentesi del Covid è ormai definitivamente alle spalle. Il sindaco Mario Conte gongola: «Vuol dire che le nostre politiche stanno funzionando. Una risposta a chi continua a dipingere Treviso come una città insicura e poco attrattiva. Non è così e i dati lo dimostrano. Nei primi tre mesi dell’anno parliamo di quasi 20mila pernottamenti mensili. E il dato potrebbe anche essere più alto considerando che i ragazzi sotto i 14 anni non pagano nessuna tassa di soggiorno».

Le previsioni

Archiviato il primo trimestre 2023, buoni segnali arrivano anche dal secondo. La tendenza è infatti quella di restare su livelli di pernottamenti molto alti. Del resto la primavera è, in genere, il periodo clou del turismo in città; aprile, maggio e giugno fanno in genere segnare sempre il tutto esaurito in tutte le strutture cittadine. L’avvento dei B&B ha poi moltiplicato l’offerta, a sua volta rilanciata dalla campagna promozionale concordata tra Ca’ Sugana e Ryanair. E che è stata rinnovata portando il nome di Treviso in decine di aeroporti europei di ogni dimensione.

Questa vera esplosione della tassa di soggiorno ha anche avuto un riverbero sul bilancio: l’assestamento che passerà in consiglio comunale oggi pomeriggio porta infatti un maggiore incasso di 50mila euro legato proprio alla tassa che ogni turista versa quando salda il conto della stanza. E la stessa cifra in più è stata prevista anche per i prossimi due anni, proprio tenendo conto di un ulteriore aumento dei flussi turistici.