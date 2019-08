Gist, la rara forma di tumore che si è portata via Tiziana a 44 anni

di Elisa Giraud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO (TREVISO) - Tiziana era una donna rock. Bontà, dolcezza e solarità erano la sua forza. E ora sono l'eredità che lascia alla figlia Carlotta e al marito Marcello. Il grande cuore di, ha smesso di battere lunedì, dopo cinque anni di lotta contro una, chiamatache colpisce i tessuti addominali. «Era una persona di bontà infinita la ricorda il marito positiva, solare, anche nell'affrontare la malattia. Aveva sempre un sorriso per gli altri», Tiziana si è trasferita a Conegliano dieci anni fa con il marito e la figlia. Marcello infatti ha la sua attività nella città del Cima. Per dieci anni Tiziana ha lavorato nella segreteria dell'istituto Parini di Mestre, poi ha fatto domanda di lavoro in banca ed è stata assunta.