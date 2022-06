Commozione al funerale dell’ex vicesindaco Tullio Guadagnin, la moglie: «Sono stati 58 anni di grande amore»

TREVISO - «Sono stati 58 anni di grande amore, tra affetto e stima reciproca, senza alcun litigio. Eri una persona onesta, integerrima e cristallina. Da oggi ti ricorderò con il tuo proverbiale sorriso». L’ex vicesindaco di Treviso Tullio Guadagnin è stato ricordato così dalla moglie Paola Vernier durante la celebrazione laica del suo funerale. Alle 15.30 di oggi sono state circa una cinquantina le persone che hanno partecipato, nella Sala del Commiato di Santa Bona, all’ultimo saluto al noto volto trevigiano scomparso nei giorni scorsi a 89 anni a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Politico molto stimato, nel corso degli anni Ottanta era stato vicesindaco di Treviso con Antonio Mazzarolli e assessore regionale all'urbanistica e ai trasporti, oltre che un grande esponente del Partito Socialista Italiano.

Il ricordo della figlia Cristina: «Mi mancherà quel "Ciao tata"»

«È straziante non trovare più mio padre immerso nelle sue letture quotidiane in casa. Mi mancherà anche soltanto quel “Ciao Tata” che era solito dirmi quando mi vedeva rincasare. Di lui oggi mi rimane la forza di affrontare le difficoltà della vita, come fin da piccola mi ha sempre insegnato» ha invece sottolineato, nel pieno dell’emozione, la figlia Cristiana. Presente alle esequie anche il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Come Amministrazione siamo molto vicini alla famiglia in questo momento di difficoltà e per questo porto loro la solidarietà di tutta la comunità. Oggi se possiamo dirci orgogliosi della città che amiamo è proprio grazie a chi ci ha preceduto a Ca’ Sugana. Tullio è stato difatti un pioniere anche nell’espansione degli Uffici comunali, soprattutto a Palazzo Rinaldi. In questo periodo sto imparando tantissimo da chi ci sta lasciando, perché si tratta spesso di persone che hanno trasmesso valori e saperi, anche dal punto di vista amministrativo. Ecco allora che il suo è un ricordo indelebile, anche perché è stato il fondamento della politica trevigiana che tanto bene ha fatto in passato per il capoluogo».