Morto Tullio Guadagnin, ex vicesindaco e assessore in Comune e Regione per il Partito socialista italiano

TREVISO. Morto a 89 anni Tullio Guadagnin, noto segretario del Partito socialista italiano, ex vicesindaco del Comune di Treviso e assessore della Regione Veneto. Il decesso nella ieri sera, 3 giugno, nella sua abitazione nel quartiere Selvana. Aveva compiuto gli anni lo scorso 14 aprile, poi una veloce malattina l'ha portato al decesso.

Sostenitore del Partito socialista italiano, Guadagnin ha ricoperto ruoli in Comune e Regione

Tullio Guadagnin ha ricoperto diversi ruoli in politica all'interno del Comune di Treviso dal 1975 al 1987 al fianco dell'allora sindaco Antonio Mazzarolli prima come consigliere, poi come vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. In Regione Veneto dal 1990 al 1995 con il Partito socialista italiano durante la giunta Bottin ha ricoperto il ruolo di assessore all'Urbanistica, beni ambientali, parchi, viabilità e trasporti. Si è staccato dal mondo politico dopo tangentopoli mantenendone però lo spirito e i valori. «Dopo tangentopoli si è un po' staccato dal mondo politico, ne è rimasto deluso - spiegano i famigliari - Era una persona riservata, un vero politico». Lascia la moglie Paola, la figlia Cristiana, il figlio Alberto, i nipotini e il fratello Piero. Da poco aveva perso la sorella Bruna. La data del funerale è in fase di definizione nelle prossime ore.