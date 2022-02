Truffe on-line, dal finto link di Poste Italiane alla vendita di ricambi per moto: spariti 14mila euro

RIESE PIO X - Truffe ai danni di ignari trevigiani che hanno aperto link "fasulli": i malfattori sono riusciti a sottrarre quasi 14mila euro alle loro vittime. I carabinieri della stazione di Riese Pio X (Treviso) hanno deferito in stato di libertà tre persone, già conosciute alla giustizia, responsabili di due reati di truffa consumati nel territorio di Treviso.

La truffa delle Poste

Il primo episodio è stato portato a termine da un 23enne della provincia di Foggia, il quale ha dapprima inviato sul telefono cellulare di un operaio 30enne di Riese Pio X, un falso link apparentemente simile a quello di “Poste Italiane” e, inducendolo così in errore, si è fatto accreditare la somma di 12.000 euro su carta ricaricabile.

Pezzi di ricambio per moto

Il secondo reato ha visto vittima un impiegato 25enne riesino che, avendo messo in vendita in internet pezzi di ricambio di moto, è stato convinto da due pregiudicati di 34 e 25 anni residenti in provincia di Roma a versare loro la somma di 1.000 euro su carte prepagate. Mentre i carabinieri della Stazione di Dosson di Casier (Treviso) hanno deferito in stato di libertà un 42enne pisano risultato intestatario della carta sulla quale un giovane 18enne trevigiano, nell’erronea convinzione di riscuotere il pagamento per alcuni cerchi in lega posti in vendita su piattaforma e-commerce, effettuava ricariche per complessivi 500 euro, venendo così raggirato.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri proseguono con assiduità nel tentativo di assicurare alla giustizia il maggior numero possibile di autori di truffe online, nel sensibilizzare i cittadini sull’attenzione che va dedicata nel perfezionare acquisiti in rete, oltre che nel ribadire la piena disponibilità delle Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio a fornire indicazioni utili a prevenire raggiri in internet.