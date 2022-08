Versa soldi nel tentativo di incassare la vendita di pneumatici on line: trevigiana truffata

CASIER - Truffa on line "al contrario" scoperta dai Carabinieri di Dosson di Casier (Tv) che hanno denunciato due persone, un 18enne ed una 44enne del Milanese, già noti alle forze dell'ordine. Una 46enne trevigiana è stata indotta a effettuare ricariche su carte prepagate per complessivi 1.000 euro in favore dei due, nell'erronea convinzione di riscuotere (al contrario appunto) il pagamento per un set di pneumatici usati posti in vendita dalla donna su un sito di annunci economici.