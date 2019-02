Case, negozi e parcheggi: l'ex Questura venduta ad Alibardi per 12 milioni di euro

TREVISO - Fondazione Cassamarca ha annunciato oggi di aver concluso una trattativa per la cessione del complesso immobiliare chiamato «ex Questura», nel centro storico di Treviso, all'imprenditore Roberto Alibardi, fondatore e presidente del gruppo del trattamento della plastica Aliplast, di Istrana (Treviso).



L'importo, è stato precisato, è di 12 milioni di euro, comprendendo un acconto di 800 mila euro già versato, da corrispondere in soluzione unica al momento della firma del rogito previsto per il prossimo mese. L'acquirente ha spiegato che l'utilizzo dei volumi nell'area, 7.200 metri quadrati per 24 mila metri cubi, rispetterà un progetto già approvato dal Comune e volto a ricavare spazi commerciali ed abitativi, oltre ad aree verdi e parcheggi. Alibardi, che lo scorso anno aveva già affrontato un primo investimento immobiliare acquistando per 12,7 milioni il palazzo veneziano Stern dalla Ulss n.3 veneziana, ha anche assicurato il versamento di 100 mila euro alla Fondazione per la concretizzazione di programmi culturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA