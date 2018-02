Gli stranieri si comprano la città: corsa all'acquisto di una casa, inglesi in testa

di Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Unae dintorni: è il sogno (realizzato) anche per un numero crescente di. Attirati dall'atmosfera, dalla qualità delle vita e dalla vicinanza strategica con Venezia e le Dolomiti (a prezzi più accessibili della città di San Marco o di Cortina d'Ampezzo) sono sempre più gli acquirenti dall'estero a prendere domicilio nel capoluogo della Marca.In testa gli(dopo il Chianti e il Salento, che sia la volta del Trevisoshire?), ma anche. «Le richieste sono in aumento in prevalenza dall'Europa centrosettentrionale - conferma Paolo Busato, responsabile per centro storico, fuori Mura e immobili di pregio dell'agenzia specializzata Studio 2000 del gruppo Grandi Agenzie -. Ad esempio, abbiamo appena concluso la vendita di una mansarda in un palazzo del XV secolo ad una famiglia svizzera, mentre ci ha contattato una signora da Londra alla quale la banca ha consigliato di investire proprio in un immobile nella nostra città. I russi, invece, preferiscono ancora puntare direttamente su Venezia»...