TREVISO - Il centro storico, tra poco più di un mese, sarà un po’ più povero. La Piola di via Carlo Alberto chiude i battenti. Ma non molla. Riaprirà, a fine novembre, nei locali dov’era Iconico, la pizza cucina che ha concluso l’attività a fine settembre, con le vetrate proprio ai piedi del cavalcavia, in via Terraglio.



I CAMBI

A cambiare un pezzo di storia di Treviso è stato il proprietario dell’immobile di via Carlo Alberto, che ha detto “no” al rinnovo del contratto di locazione alla Piola, locale che in 24 anni di attività aveva trasformato l’idea di ristorazione aggiungendo, alle ottime pizze, un pizzico di glamour con appuntamenti e manifestazioni d’arte e di musica. I soci Dante e Stefano Carniato e Dario Minoli potevano appendere le pizze al chiodo. «L’idea di andare in pensione ci è balenata, in un periodo in cui aprire un locale non è facile come trent’anni fa. Invece, abbiamo deciso di provarci ancora. E di rilanciare. Tutte le novità verranno svelate, però, a tempo debito». Dante Carniato racconta così la sua nuova Piola, che aprirà al posto di Iconico, dopo un lavoro di ristrutturazione per dare una connotazione a un luogo che Piola non è.



LA FORMULA

Piola ha la forza di 37 anni di attività. Ha aperto nel 1986 in via Filodrammatici e dal 1993 è diventato un franchising esportato anche in America e Sudamerica, con locali in 50 metropoli. Portando sulle tavole del mondo prodotti della trevigianità come il prosecco, il radicchio e tante altre eccellenze.

«La proprietà non ha rinnovato il contratto per interessi personali, non abbiamo nemmeno cominciato a trattare per un eventuale rinnovo e un ritocco della cifra per l’affitto» dicono i soci. In un risiko cittadino, dove per un locale che apre un altro chiude, anche Iconico dovrebbe riaprire i battenti nella pizzeria Da Pasqualino, chiusa da poco in via Pescatori. E Piola pensa alla sua riscossa. Puntando sul cibo. E lasciando dietro alle spalle rimpianti e ripensamenti.

«Devo dire la verità, non ci dispisdace cambiare. Il centro storico, soprattutto d’inverno, è svuotato. Non si lavora bene come anni fa. Ai piedi del cavalcavia ci sarà tanta visibilità e penso che quel quartiere meriti una rinascita» ragiona ad alta voce Dante Carniato. Che tiene a precisare: «La formula sarà la stessa di sempre, il food sarà arricchito, ma sarà condito da eventi musicali e da appuntamenti d’arte. In questi anni abbiamo ospitato iniziative culturali di musica, incontri, appuntamenti con Treviso Comic festival, mostre di fotografia e tanto altro ancora. Continueremo a farlo». Ma il quadrante cittadino di Carlo Alberto, dopo aver perso alcuni “pezzi” importanti, come la Questura, perde adesso anche la storica pizzeria. E si trova a dover inventare e riscrivere il suo futuro.