di Elena Filini

LA SCOPERTA

TREVISO - La figlia e il genero l'hanno trovata a terra, abbracciata al cane. «Non abbandonarmi anche tu» ha urlato. E' trascorso un mese esatto da quando la verità sulla mamma di 72 anni che vegliava il figlio disabile cadavere ormai da almeno 7 mesi, è venuta a galla. Ma quell'appartamento in via Castellana trasformato in discarica, quell'accatastarsi di rifiuti e immondizia, escrementi e cose ammalorate, non è mai stato bonificato.Noi non siamo nelle condizioni economiche di poter pagare. Abbiamo scritto privatamente al sindaco ieri per chiedere di intercedere e concederci di rateizzare». Così il genero della donna, dalla provincia di Milano, spiega la situazione. «Ci dispiace moltissimo per i vicini, comprendiamo la