Mamma veglia il cadavere del figlio per otto mesi, aperta un'inchiesta

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - La veglia della donna che non si sarebbe voluta arrendere di fronte alla morte di quel figlio disabile di 50 anni col quale condivideva appartamento e quotidianità in via Castellana, potrebbe essere durata addirittura 8 mesi. L’autopsia sul cadavere dell’uomo, ormai mummificato sul letto della madre in una casa ridotta a discarica, alcune cose non è riuscita a dirle. Ma molte altre sì. Tra cui questa: l’uomo è morto approssimativamente fra settembre e gennaio, quindi fra i 5 e gli 8 mesi prima del ritrovamento.