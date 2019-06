Odore insopportabile: mamma veglia 4 mesi il figlio morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Una tragedia con molti contorni ancora da chiarire quella accaduta in un: nei giorni scorsi la polizia ha ritrovato nell'abitazione ildisabile, nella stessa casa viveva con lui la82enne che lo avrebbeper almenoL'allarme è scattato perché i vicini sentivano da tempo un odore insopportabile. Mettersi in contatto con il 50enne o con la donna sembrava però impossibile, tanto che l'amministratore ha sollecitato l'intervento della figlia della donna, che vive a Milano. Quest'ultima è tornata in città per verificare le condizioni dei parenti, facendosi accompagnare dalla polizia: la figlia ha dovuto convincere la madre ad aprirle la porta, e non senza fatica. Una volta spalancato l'uscio la scena che si è presentata davanti agli occhi della donna e degli agenti è stata raccapricciante: immondizia ovunque, degrado, escrementi e, nella camera, il 50enne morto nel letto.