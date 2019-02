Svolta nella piazza-salotto della città: occhiali di lusso al posto della banca

di Paolo Calia

TREVISO - Il colosso tedesco dell'occhiale Fielmann sbarca a Treviso. Proprio nel cuore del centro storico, in piazzetta Aldo Modo, nei locali un tempo occupati dall'ex Credito Italiano, di fronte a palazzo dei Trecento e piazza dei Signori. Aprirà uno store di grandi dimensioni, elegantissimo, che si svilupperà su due piani, con una maxi vetrina che andrà ad occupare tutto il lato lungo del portico che dà sulla piazzetta. E la storica edicola, da anni punto di riferimento della piazza e sempre parecchio frequentata, sparirà. Da due settimane è chiusa per ferie, come recitano i cartelli appesi di cui uno strappato da poco. Teoricamente dovrebbe riaprire domani. In pratica non alzerà più le serrande. Pare che la multinazionale tedesca abbia fatto un'offerta irrinunciabile per eliminare, fisicamente, la struttura che farebbe ombra alle vetrine togliendone visibilità. Vista la posizione centralissima gli